L'oposició de Figueres força el govern a aplicar rebaixes de fins al 5% en l'IBI

El vot dels nou regidors del PP, PSC, CExF, Cs, i els dos regidors no adscrits –Manel Toro i Núria Galimany–, i l´abstenció de la CUP han obligat el govern del PDeCAT en minoria de Figueres a acceptar una modificació de les ordenances que preveu rebaixes del 5% en l´IBI. Els canvis es van aprovar al ple convocat ahir a petició d´aquests regidors –excepte la CUP–, després que el govern optés per una pròrroga de les ordenances que impedia el debat. Els tràmits no es podran tancar abans de finals d´any i per això no podran entrar en vigor fins l´1 de gener de 2019.

La regidora del PP Maria Àngels Olmedo va ser qui primer va posar sobre la taula el motiu d´haver sol·licitat portar a ple una proposta de modificacions de les ordenances. Va manifestar el malestar, en el qual coincideix tota l´oposició –inclòs ERC, crítica amb la maniobra dels grups–, perquè el govern, amb només cinc dels vint-i-un regidors, no hagués tingut en compte la resta de formacions. «Es tanca, es fa roda de premsa, i aquí la resta de l´oposició no compta», va dir.

Ordenances prorrogades

L´equip de govern va anunciar el 19 d´octubre en una roda de premsa que prorrogava les ordenances per al 2018 i, per tant, es congelaven.

Els nou regidors van sol·licitar un ple per debatre-les. Ho van fer amb temps suficient perquè entressin en vigor el 2018 amb un ple el 9 de novembre però es va suspendre per errors en la tramitació –faltava l´expedient. Ara no hi ha temps per al 2018 i entraran en vigor el gener del 2019 sempre que no es tornin a modificar abans.

L´alcaldessa, Marta Felip, va defensar que s´havien prorrogat seguint l´acordat després del trencament del pacte amb PSC i l´abandonament dels dos regidors d´Unió en què el govern va fer un informe econòmic de la situació per garantir que es mantindria l´equilibri financer. L´informe marcava uns passos a seguir.

La modificació principal es produirà a l´IBI. S´han aprovat diverses bonificacions en l´impost però la més important és la bonificació automàtica del 5% de rebuts anticipats (sense fracció i prèvia petició a l´Ajuntament) i del 5% pels rebuts domiciliats.

Felip advertia que, tenint en compte altres canvis d´ingressos, «és impossible la sostenibilitat dels serveis que estem prestant amb una reducció d´interessos derivats d´aquesta reducció de l´IBI». Advertia que amb la congelació ja es rebaixen els ingressos. Per al 2018 s´espera deixar d´ingressar 1,7 milions «Quins serveis volen reduir?» els demanava de cara als pressupostos.

Però els portaveus dels grups, Pere Casellas (PSC), Olmedo (PP), Héctor Amelló (C´s), Òscar Vergés (CExF) i Manel Toro (regidor no adscrit) van defensar aquest alleujament fiscal.

La resta de modificacions de les ordenances es referien a l´impost de vehicles que disposin d´un sistema híbrid i de vehicles històrics.

Es va aprovar amb els vots a favor dels nou regidors i l´abstenció dels dos regidors de la CUP, també crítics amb la falta de debat. ERC va votar-hi en contra i va qualificar de «pantomima» la convocatòria d´aquest debat.