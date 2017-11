El cine Las Vegas, de Ventura Pons, en obres

El realitzador català Ventura Pons va ser a Figueres aquest estiu gravant escenes de Miss Dalí, el film centrat en la germana del pintor. Aprofitant la seva estada a Figueres, l'Ajuntament li va parlar del cinema Las Vegas i en pocs mesos l'ha visitat, l'ha llogat i espera reobrir-lo disset anys després que tanqués. Les obres han començat aquest mes i l'Ajuntament va aprovar ahir al ple una reserva de 200.000 dels 350.000 euros que espera invertir-hi col·laborant en la reforma. El conveni entre les dues parts per a aquesta col·laboració, a més, espera incorporar la intenció per part de l'Ajuntament de comprar l'edifici, que estaria valorat en un milió d'euros.

De les primeres feines que s'han portat a terme ha estat buidar l'interior per començar la reforma.

El projecte preveu disposar d'una sala a la planta baixa amb capacitat per a sis-centes persones. A la part superior n'hi hauria tres més. Una de les sales amb capacitat per a 150 persones; una segona per a 100 i una tercera més petita.

El cinema projectaria pel·lícules en català i en versió original subtitulada. La reforma està valorada en 700.000 euros i l'Ajuntament ja havia informat prèviament que pensava col·laborar en el projecte per poder recuperar l'antic cinema, on hi hauria usos públics.

El primer pas va ser ahir amb la reserva dels 200.000 euros per tal de fer front a les obres de reforma. L'objectiu és no deixar passar l'oportunitat que el cinema pugui ser utilitzat per a usos públics, congressos o activitats culturals que ja es porten a terme en altres sales.

El segon pas serà properament la signatura del conveni entre les dues parts. Aquí és on s'espera especificar l'aportació econòmica al projecte per part de l'Ajuntament i posar de manifest la voluntat municipal d'adquirir l'immoble.

El cinema Las Vegas és una de les moltes sales al centre de la ciutat com el Teatre El Jardí, la Sala Edison, el Savoy, que van acabar tancant.

Es va inaugurar el 19 de desembre de 1964 amb la projecció de la pel·lícula La caída del imperio romano. Era una sala de grans dimensions, la més gran de les comarques gironines, amb capacitat per a un miler de persones.

El cinema va ser un dels darrers a tancar. Va anunciar el tancament el 2014 però feia quatre anys que ja no s'hi projectava cap pel·lícula. Des de llavors s'ha mantingut la façana i entrada a l'antic cinema, a peu del carrer Sant Pau, només alterada pel deteriorament pel pas del temps.



Del pavelló al cinema



Per tal de disposar dels 200.000 euros, l'Ajuntament va aprovar al ple una modificació extraordinària al pressupost per destinar part dels diners previstos per al projecte del nou pavelló a finançar les obres. El pavelló s'espera licitar l'any vinent.

Durant el debata a la sessió plenària, C's i el PSC van manifestar les seves reticències a invertir diners públics en un equipament que estarà en mans privades. Per al govern és una oportunitat per a la ciutat de la mà d'una persona de reconegut prestigi.