L´antiga depuradora de Roses desapareix

Els treballs d'enderroc de l'antic edifici i instal·lacions de la depuradora de marisc de Roses, situada a la carretera del Far, estan gairebé acabats i al gener s'espera que finalitzi l'enretirada de materials i condicionament de les dues plataformes resultants com un espai diàfan apte per a l'ús públic.

L'enderroc pròpiament dit dels edificis ha acabat. Ara s'estan fent els treballs finals d'acabats i neteja de la parcel·la i l'entorn, consistent en l'enretirada de materials, la trituració i compactació de runa i el formigonat de tota la plataforma resultant. Aquest condicionament, juntament amb la plataforma que transcorre fins a la platja dels Palangrers, oferiran un nou espai d'ús públic de 3.500 m2 de superfície.

Un dels elements que resta pendent d'enderroc és l'estació transformadora elèctrica existent, el qual es farà possible quan aquesta instal·lació sigui traslladada per la companyia a una altra ubicació, per continuar donant el servei de subministrament elèctric que es presta actualment a la urbanització Els Balins.

A partir d'aquesta primera actuació, l'Ajuntament estudia ara la sol·licitud de la concessió de l'espai al ministeri, juntament amb la presentació d'un projecte que revalori aquest privilegiat espai.