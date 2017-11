Detenen dos delinqüents multireincidents a la Jonquera

Els Mossos van detenir dijous a la Jonquera dos lladres multireincidents que acumulaven 29 i 15 causes, respectivament. Els dos homes van ser detinguts gràcies a la descripció d´una testimoni i la recerca per part de la mateixa víctima.

Els dos homes, de 27 i 21 anys, veïns de la Jonquera i Figueres, van robar a l´interior d´un vehicle al centre de la Jonquera.

D´un dels vehicles van endur-se una motxilla. En tornar cap al seu cotxe, el propietari del vehicle es va trobar amb una persona que havia presenciat els fets. Va donar-li la descripció de la vestimenta dels dos homes. La víctima va iniciar la recerca. A tocar la zona de les escoles va veure els dos lladres que portaven la seva motxilla. En aquell moment hi havia a la zona dos agents de la Policia Nacional que els van retenir fins que van arribar els Mossos d´Esquadra per procedir a la detenció.

Els dos individus, de nacionalitat marroquina, estaven pendents de passar ahir a disposició judicial i acumulen nombroses denúncies.