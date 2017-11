Un nou edifici singular, a punt a Roses

Les obres de construcció d´un nou equipament cultural al solar que va deixar la seu de la Societat Unió Fraternal (SUF) sembla que encarrilen el tram final després d´un projecte amb més de set anys d´entrebancs. L´obra té un cost de 2,7 milions i es va incloure al Pla de Barris però es va aturar uns anys. L´estructura està acabada i s´està cobrint la façana per començar amb la part interior. El resultat és un edifici singular arquitectònicament que s´incorpora al patrimoni rosinc.

L´edifici s´integra a l´entorn urbà amb un edifici fragmentat en dos volums i un gran pati obert. Una façana és de planta baixa més tres alçades, a la riera Ginjolers, i la del carrer Trinitat s´eleva amb dues plantes. L´edifici s´ha plantejat com un espai obert a l´exterior i amb molta llum natural.

A la planta baixa hi haurà la SUF (214 m2) i un bar. A la primera, l´administració de la SUF i un altell.

La societat va decidir cedir l´edifici a canvi d´un espai en el nou. L´acord entre l´Ajuntament i la societat es va fer el 2009. La SUF mantenia la gestió i ús exclusiu d´una part del futur edifici per a la realització de les seves activitats, mentre que l´ajuntament gestionarà la resta de l´equipament. L´objectiu era que es posés en marxa fa cinc anys. El projecte es va incloure al Pla de Barris durant el govern de Magda Casamitjana (PSC) (2007-2011). El canvi de govern i la crisi econòmica van frenar l´obra.



Aturat per la crisi



L´equip de govern de CiU va decidir aturar-lo i rebaixar el cost del projecte, un edifici de 2.400 metres quadrats i disseny innovador de 05 AM Arquitectura.

Això va suposar que, l´octubre de 2012, la SUF recuperés l´antiga sala per tornar-hi a fer activitats i va donar un termini de dos anys per fer l´obra. Si el 2014 no es feia l´obra s´havia de tornar l´equipament.

Però finalment l´abril de 2015 l´Ajuntament va començar l´enderroc. I van començar de nou els entrebancs. El primer, l´aparició d´uralita. Es va haver d´esperar el permís d´Indústria perquè la retirada del material contaminant requereix d´un tractament especial.

Passat l´estiu d´aquell any, va començar la construcció del nou equipament a la Riera Ginjolers amb una superfície de 2.172 metres quadrats obtinguts del solar de la SUF i un solar adjacent.

Durant aquest temps han patit molts retards. S´ha hagut de canviar el projecte perquè el subsol no era el que preveien i van tenir problemes amb l´empresa adjudicatària. Per això, l´alcaldessa Montserrat Mindan admet que estan al final, però prefereix no posar dates. S´estan col·locant les plaques de la façana per donar pas a la darrera fase dels interiors.

L´edifici enderrocat era de 1927 i va ser la seu de la SUF per donar pas a un nou equipament destinat a usos socials i culturals.