Roses tindrà l´any vinent un passeig sobre el port pesquer

Roses disposarà l'any vinent d'un passeig i mirador sobre el port pesquer. S'urbanitzaran les cobertes dels edificis del moll de ribera del port pesquer i les voreres de la carretera del Far. Això permetrà allargar el passeig per la carretera del Far, que es convertirà en un mirador sobre la badia. L'Ajuntament té a licitació el projecte, que compta amb un pressupost de 923.000 euros.

El projecte té previst actuar en 6.863 metres quadrats des de l'entrada al port pesquer fins a la zona de les drassanes, en paral·lel a la vorera, i sobre l'actual planta de filetejat de peix, i la seva prolongació està prevista a curt termini.

A l'alçada de les drassanes es preveuen un conjunt de rampes i escales que permetran comunicar el pas per a vianants dins el port.

La implantació d'un nou sistema d'enllumenat públic, alineat als arbres del passeig, il·luminarà tant la vorera com el nou passeig

Les obres previstes en aquest projecte es realitzaran en quatre fases.

La primera fase consistirà en la coberta dels nous edificis a construir en el moll de ribera, a la qual li seguirà la de l'edifici de la planta de filetejat. La tercera fase incidirà en el nucli d'accessos amb escala i rampa de l'extrem sud del passeig i, per últim, es procedirà a la renovació de la vorera de la carretera del Far.

Un cop finalitzat aquest projecte, se sumarà al condicionament de l'aparcament i passeig d'accés de la platja dels Palangrers, que s'espera començar en poques setmanes.