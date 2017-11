Figueres sotmetrà el pressupost a una qüestió de confiança si no s'aprova

El govern de Figueres, format per cinc regidors del PdeCAT, han presentat la proposta pels pressupostos del 2018 de 56,1 milions d'euros, una rebaixa del 6% respecte l'any passat. Ara obren el torn de negociacions amb els grups de l'oposició per buscar complicitats i amb la intenció de portar-los al ple del 14 de desembre i que entrin en vigor el proper mes de gener. «Esgotarem totes les vies per tirar endavant els comptes del 2018 abans de final d'any» ha dit l'alcaldessa Marta Felip, i ha anunciat que si no aconsegueixen majoria, els condicionaran a una qüestió de confiança.

Els pressupostos preveuen una reducció d'ingressos de 3,58 milions pel descens de la recaptació de les plusvàlues i de l'IBI amb motiu de la finalització del procés de regularització cadastral i cobrament d'endarreriments entre el 2014 i 2017. Com a inversions destaca la rehabilitació del centre històric (1,1 milions), el nou pavelló poliesportiu (500.000€), la museïtzació de la casa natal de Salvador Dalí (750.000€), el Museu de l'Empordà (220.000€), la recuperació del cinema Las Vegas (150.000€), el pla de rehabilitació de l'eix Sant Pau (400.000€) i la renovació de l'enllumenat públic i mobiliari urbà (220.000€).