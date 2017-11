El govern de Figueres vincula els pressupostos a una qüestió de confiança

L'equip de govern de Figueres, format per cinc regidors del PDeCAT, va presentar ahir la seva proposta per al pressupost del 2018 de 56,1 milions d'euros, una reducció del 6% respecte al vigent enguany (59,7 milions).

El govern en minoria descarta prorrogar-los i vol que s'aprovin en el ple del 14 de desembre, però si no aconsegueixen els acords i la majoria necessària en el ple, l'alcaldessa, Marta Felip, se sotmetrà a una qüestió de confiança amb què podria perdre l'alcaldia de Figueres. Si no «hauran de presentar una alternativa i fer una moció de censura», va insistir ahir Felip.

El mecanisme s'activarà després «d'esgotar totes les possibilitats de negociació possible», assegura l'alcaldessa, qui veu l'instrument com a «útil» per desbloquejar situacions d'estancament polític. La voluntat del govern municipal és que els comptes entrin en vigor al gener. Així, fan una crida a la responsabilitat de l'oposició per tal que «prioritzi la ciutat enfront el tacticisme polític».

Ara s'obren les negociacions amb la resta de grups per captar suports. Comptar amb només 5 dels 21 regidors totals del consistori obliga, de nou, a arribar a acords amb els 16 regidors restants. «Tenim la mà estesa a parlar de tot» va insistir Felip, malgrat condicionar-ho a l'estabilitat pressupostària, l'atenció a les persones i la qualitat urbana. Aquests serien els tres principals objectius, segons el govern municipal, per a l'any vinent.



Menys ingressos

Els comptes de l'Ajuntament de Figueres per al 2018 preveuen una reducció d'ingressos de 3,58 milions causat pel descens en la recaptació de les plusvàlues i l'IBI amb la finalització del procés de regularització cadastral i cobrament d'endarreriments entre el 2014 i 2017. La situació, però, es podria agreujar el 2019 si s'aplica la proposta presentada per l'oposició i aprovada en l'últim ple amb què es va acordar la rebaixa del 5% de l'IBI. Segons els càlculs de l'Ajuntament, suposaria un descens en els ingressos de 798.670 euros.

D'altra banda, es preveu un augment de la partida destinada al servei de neteja i recollida d'escombraries que s'enfilaria fins als 5,2 milions d'euros, un augment d'1,2 milions respecte a l'actual (el 6% més).



4,6 milions en inversions

Malgrat els criteris de prudència davant la reducció dels ingressos, la proposta del govern inclou destinar 4,6 milions d'euros en projectes d'inversions, una xifra inferior als 7,5 milions inclosos en els comptes del 2017. Hi destaca la rehabilitació del centre històric (carrer Ample, Peralada, Jonquera i plaça de l'Escorxador); l'asfaltatge de carrers i millora de voreres; la museïtzació de la casa natal de Salvador Dalí; una nova línia de subvencions per la rehabilitació de l'eix Sant Pau i el centre; l'inici de les obres del tercer pavelló poliesportiu a l'Olivar Gran; la renovació de l'enllumenat i el mobiliari urbà; la dinamització del Museu de l'Empordà, que recentment ha incorporat nova direcció; i la recuperació del cinema Las Vegas, on les obres ja han començat aquest novembre.

També s'aposta per desencallar les obres del Casino Menestral per tal d'acabar-les l'any vinent i que pugui obrir el 2019. A més, en comparació amb els pressupostos del 2017, s'augmenten les despeses de personal. Calculen ampliar els treballadors amb contractacions en l'àrea d'atenció social, serveis urbans i Guàrdia Urbana.

El contracte vigent està prorrogat i el 2018 s'ha de licitar el servei.

Respecte a les finances municipals de Figueres, l'alcaldessa Marta Felip destaca la «bona situació econòmica» de l'Ajuntament amb un deute que se situa en el 43%, una xifra molt per sota del 100,92% registrat l'any 2012.