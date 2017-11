L´Escala retira més d´un centenar de morts de formigó del litoral

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Escala (Alt Empordà) ha impulsat la retirada de més d'un centenar de morts de formigó del litoral del municipi.

En el marc de diversos estudis realitzats per millorar el sistema de senyalització de les platges, el consistori va detectar que hi havia un gran nombre de morts abandonats. El punt més conflictiu era la zona de la platja de Riells, on durant anys s'hi amarraven nombroses embarcacions de lleure.

L'actuació, que ha realitzat una embarcació especialitzada, busca millorar l'estat del fons marí i ajudar a la seva regeneració. En total, s'han recollit vuit tones de material.