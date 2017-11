Llançà indemnitzarà amb més de 200.000 € el propietari d'un habitatge que el TSJC va ordenar enderrocar

L'Ajuntament de Llançà (Alt Empordà) indemnitzarà amb 203.248,46 euros el propietari d'un habitatge que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar enderrocar el 2012. El cas es remunta a l'any 2003 quan el consistori li va donar llicència per fer unes obres de reforma i ampliació d'un edifici preexistent, tot i que els terrenys només admetien un habitatge unifamiliar. A la pràctica, els treballs van suposar fer una construcció nova i, després d'un llarg litigi, l'alt tribunal va donar la raó a la veïna que va denunciar el cas i va ordenar que la construcció anés a terra. L'alcalde, Pere Vila, ha explicat que l'anterior govern (liderat per ERC) va demanar diversos informes (primer a la Diputació de Girona i després a una auditoria privada) per dirimir sobre la indemnització que reclamava la propietat, i que ascendia a més de 480.000 euros. Tots els informes van concloure que hi havia "coresponsabilitat" i que els "danys" s'havien de pagar al 50%. Finalment, el cas es va elevar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que ha de donar el vist i plau al pagament i que ha arribat a la mateixa conclusió. Vila diu que tenen feta una reserva de pressupost des de fa 4 anys i que en les properes setmanes abonaran la indemnització.