A Figueres, els nens fan aparcar bé els pares a la sortida de l´escola

El Consell Ciutadà d´Infants de Figueres i la Guàrdia Urbana han engegat una campanya per fomentar el civisme dels cotxes al voltant de les escoles.

La primera acció es va portar a terme dimarts a la sortida del centre escolar Salvador Dalí i s´espera fer-la en altres espais de la ciutat.

Els petits van ajudar els agents col·locant targetes d´advertència als parabrises dels vehicles mal estacionats i es van repartir fullets als conductors que no havien aparcat bé per recordar-los la normativa viària i fer-los reflexionar sobre la conducta incívica.

Els materials que es van distribuir, targetes i fullets amb frases, rodolins, com per exemple, Figueres ben aparcat, Figueres ordenat, i il·lustracions, han estat treballats en diverses sessions del Consell Ciutadà d'Infants.

A més, la Guàrdia Urbana ha participat en algunes trobades del Consell per explicar la normativa viària municipal, i poder preparar conjuntament la campanya.

L'alcaldessa de Figueres i regidora d'Educació, Marta Felip, explica que es tracta d'una iniciativa per "sensibilitzar les famílies, els alumnes i la ciutadania en general sobre la importància de comportar-se cívicament al voltant de les escoles per tal de garantir els drets i la seguretat de tothom", i felicita als membres del Consell Ciutadà d'Infants per haver ideat i engegat aquesta campanya.