Rescaten exemplars del mol·lusc més gran del Mediterrani al Cap de Creus

Aquest dimarts al matí s'ha fet al Parc Natural del Cap de Creus un rescat de nacres, un mol·lusc del mar Mediterrani que es troba al límit de la supervivència. El motiu és que un paràsit, el protozou Haplosporidium, està acabant amb molts dels exemplars. Per tal d'evitar-ne l'extinció, tècnics de la xarxa de rescat de Fauna Marítima de Catalunya fan operacions com aquesta en espais protegits on encara s'hi troben exemplars. La nacra és el mol·lusc més gran que habita al Mediterrani. Pot arribar a fer fins a 1,20 metres de llargada i viure uns vint anys. Aquests exemplars aniran a centres com l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) o a d'altres del País Valencià i Múrcia ja que el projecte també l'impulsa el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

La nacra, amb el nom científic de Pinna nobilis, ja havia passat de ser una espècie comuna a estar amenaçada per la contaminació, les àncores dels vaixells, la pesca o la desaparició de les posidònies. L'arribada d'aquest paràsit a les aigües mediterrànies està matant molts exemplars i la seva extinció ara és cada vegada més a prop.

La desaparició del mol.lusc va començar al sud del litoral mediterrani espanyol i ha anat pujant fins a Catalunya. Per tal d'evitar-ho, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, han començat a traslladar exemplars a instituts de recerca com l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita. Les actuacions de rescat s'estan fent als Parcs Naturals del Cap de Creus, el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i el del Delta de l'Ebre.