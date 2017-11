Cau una banda de lladres de domicilis quan tornava de cometre un cop a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda dedicada als robatoris en domicilis quan tornava de cometre'n un a Figueres.

Han arrestat quatre homes que formaven el grup criminal especialitzat en aquest tipus de delictes.

En el moment de la detenció en una àrea de servei de la C-33 a Montcada, duien al cotxe joies, un ordinador portàtil, una col·lecció de bitllets estrangers i roba robada en un domicili de Figueres hores abans.

Els quatre membres del grup van passar a disposició judicial dissabte 24 de novembre, davant el Jutjat en funcions de Guàrdia de Cerdanyola, el qual va decretar el seu l´ingrés a presó.

Els fets es remunten a dijous passat quan agents dels Mossos de la Unitat Operativa de Mobilitat de la Divisió de Transport (UOM) es trobaven realitzant un patrullatge preventiu per la C-33 van localitzar a l´àrea de servei de Montcada i Reixach un vehicle amb quatre ocupants en actitud vigilant i van procedir a identificar-los.

Seguidament es va escorcollar el vehicle i en el seu interior hi van localitzar diverses bosses mà de dona, un ordinador portàtil, joies, una col·lecció de bitllets en moneda estrangera i perfums.

És dona la circumstància que, una d´aquestes persones estava sent investigada per la Unitat d´Investigació de Granollers per diversos robatoris amb força a domicilis en poblacions del Vallès Oriental, els policies van sol·licitar col·laboració d´aquesta Unitat d'Investigació de Granollers per identificar els ocupants del vehicle, investigar els objectes localitzats i esbrinar el seu origen.



Havien actuat feia poques hores

Fetes les comprovacions corresponents, van poder constatar que aquests objectes provenien d´un robatori amb força en un domicili a la localitat de Figueres comés feia poques hores. En l´escorcoll del vehicle també van localitzar material per cometre robatoris, concretament tornavisos, guants, mitjons, motxilla, un parell de walkie talkies, i una peça de plàstic rígid per obrir portes, per la qual cosa es va procedir a la detenció d´aquestes quatre persones.

Es tracta de homes de 40 i 43 anys veïns de l´Hospitalet de Llobregat, un home de 26 anys i una dona de 39 anys veïns de Barcelona, tots quatre de nacionalitat colombiana i alguns amb antecedents per fets similars. Van quedar arrestats com a presumptes autors de quatre robatoris amb força al Vallés Oriental i un altre, a Figueres.



Quatre robatoris a un sol detingut

A més a més, a un dels detinguts també se l´imputen quatre robatoris amb força a les poblacions de Llinars del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui i Sant Pere de Vilamajor comesos durant el mes de setembre d´aquest any.

Les investigacions van començar el 6 de setembre d´enguany, arran d´un robatori comés a Llinars del Vallès i en el qual ja es van detenir dues dones, també de nacionalitat colombiana i amb vinculacions amb aquest grup, que van ingressar a presó per ordre judicial.

Els quatre detinguts van passar a disposició judicial dissabte davant del jutge, el qual va decretar el seu l´ingrés a presó.