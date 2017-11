A l´avioneta accidentada el dijous va aturar-se-li el motor

El dijous de la setmana passada una avioneta va patir una parada de motor quan tornava a l'aeròdrom d'Empuriabrava i això va provocar que s'accidentés a les pistes del centre de paracaigudisme Skydive d'Empuriabrava. Sortosament, el pilot i únic ocupant de l'aeronau va resultar il·lès en l'accident aeri.

Aquesta és la conclusió provisional a la qual ha arribat Aviació Civil després d'iniciar el seu informe tècnic.Els fets van ocórrer el dijous pels volts de les dotze del migdia quan l'aeronau Pilatus C6-B2-H2 retornava cap a la pista 17 de l'aeròdrom d'Empuriabrava després d'una operació de llançament de paracaigudistes. En aquell moment, segons els investigadors, va patir una parada de motor. El pilot com procedeix, va intentar arrencar el motor però no li va funcionar. Això per tant, va provocar que es veiés obligat a fer un aterratge d'emergència als voltants de l'aeròdrom. En concret, l'avioneta va quedar just al costat de la pista, al seu inici i a tocar la carretera C-260, via que uneix Castelló d'Empúries amb Figueres.

El pilot va resultar il·lès i va poder abandonar l'avioneta a peu. El que no en va sortir ben parat en canvi va ser l'aeronau. Aquesta va patir importants danys en el tren d'aterratge i l'hèlice.