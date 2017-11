El Port de la Selva restringeix l´ús d´aigua per la manca de pluges

El Port de la Selva ha hagut de tornar a restringir l'ús d'aigua per l'alt nivell de salinització de l'aqüífer que abasteix el municipi. La manca de pluges i els darrers temporals de tramuntana han agreujat la situació i han fet augmentar el nivell de sal fins als 337 mg/l.

L'alcalde, Josep Maria Cervera, assegura que la situació no és alarmant però sempre que se superen els 250 mg/l s'han d'adoptar mesures i comunicar-ho a la població.

Cervera insisteix que l'aigua continua essent apta tant per a l'ús de boca com a per a la resta però que, per evitar que la situació empitjori, han decidit prendre mesures. A través d'un ban, han prohibit el reg agrícola i de jardins, la neteja d'espais públics, vehicles i embarcacions i omplir piscines. Per atendre a empreses o particulars que justifiquin la necessitat d'utilitzar-ne, l'Ajuntament posarà a disposició aigua regenerada de la depuradora municipal.

El sistema d'aigua regenerada retarda les restriccions. Aquesta no és la primera vegada que la població pateix restriccions.

La salinització de l'aqüífer és recurrent i, per això, l'any 2015 van impulsar, amb el suport del Consorci Costa Brava, un projecte pioner per autoabastir-se anomenat 'DEMOWARE'.

El municipi disposava des de feia temps d'una xarxa específica per a reutilitzar les aigües per a usos no potables. La novetat del nou sistema permet que un cop utilitzada, torni a la depuradora i se' separi una part que passa per uns filtres i, des d'allà, s'enviï al dipòsit.

Des d'allà i sense abocar-hi clor, es dirigeix a unes basses de filtratge construïdes artificialment que filtren l'aigua cap a l'aqüífer. Aquest procés permet que l'aigua recuperi les seves propietats minerals i es barregi amb la resta.Això ha permès, segons l'alcalde, «retardar» l'adopció de mesures. Malgrat això, admet que quan el nivell de salinització augmenta el procés s'ha d'aturar perquè «el sistema no permet eliminar la sal», afegeix.