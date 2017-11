Busquen un submarinista desaparegut a Roses

Bombers, Guàrdia Civil, Mossos i Salvament Marítim busquen des de dos quarts de tres de la tarda d'aquest dijous un submarinista desaparegut a la zona de Punta Falconera, a Roses (Alt Empordà). Cap a aquella hora Salvament Marítim ha vist una barca tipus zodiac que semblava a la deriva.

En acostar-s'hi ha vist que hi havia una noia i l'han rescatat. Segons els Bombers, la noia ha sortit a navegar amb el seu germà, que tenia intenció de fer pesca submarina, i el noi no hi era. Ambdós són de nacionalitat estrangera, indiquen les mateixes fonts. Salvament Marítim ha demanat aleshores suport de Bombers, Mossos i Guàrdia Civil, que busquen des d'aleshores el submarinista desaparegut.

Al dispositiu de recerca hi participen els submarinistes dels Bombers i de la Guàrdia Civil i l'helicòpter Helimer 218 i el vaixell Salvamar Castor de Salvament Marítim.