Front comú per reclamar l´alta velocitat entre Montpeller i Perpinyà

El projecte promès fa 25 anys per la construcció de la Línia d'Alta Velocitat (LAV) entre Montpeller i Perpinyà i Tolosa i Bordeus encara no és una realitat. Continua el clam del territori per aconseguir impulsar l'únic tram sense LAV entre França i Espanya i que encara es fa amb vies convencionals.

Són els aclamats 150 quilòmetres d'alta velocitat ferroviària que permetrien fer totalment eficient la xarxa de trens francesa, una millor connexió amb Espanya i reduir considerablement la durada dels trajectes.

La regió ha enfortit la seva capacitat d'exercir de lobby per desbloquejar el projecte d'alta velocitat del sud-oest de França i reclamen al govern de Macron que hi respongui. Ahir es van celebrar les segones jornades de mobilitat sota el clam «LAV Sí» en les quals hi va participar la presidenta del govern de la regió francesa d'Occitània, Carole Delga, amb un discurs clarament dur.

En declaracions de Delga recollides pel rotatiu L'Indepéndant, s'ha mostrat taxativa en afirmar que «l'alta velocitat no és un caprici, sinó una necessitat», a més d'insistir en què la d'Occitània és «l'única regió francesa allunyada de l'alta velocitat».

A banda del tram de Montpeller també hi ha en joc un altre traçat pendent entre Tolosa i Bordeus que també es fa en vies convencionals.

El govern regional considera que la LAV permetrà reduir fins a 3 hores i 10 minuts el trajecte entre Tolosa i París, una hora menys de l'actual, així com connectar Montpeller i Barcelona en 2 hores i 20 minuts (40 menys). Per Delga, la situació actual representa un greuge comparatiu important respecte a la mobilitat del nord de França.



Front comú

Polítics i mitjans de comunicació de la regió, com l'anteriorment citat L'Indepéndant, però també Midi Libre i La Depèche, s'han unit en un front comú per reclamar, d'una vegada per totes, l'alta velocitat. El passat 4 d'octubre els seus defensors van llançar la campanya «Els nostres transports, el nostre futur», una mobilització política i comunicativa que va aconseguir reunir a Tolosa prop de 700 actors locals, presidents dels departaments de la regió, empresaris i representants de la societat civil i que va tenir la seva continuïtat ahir a Perpinyà amb una segona trobada.

Fa trenta anys que el territori reclama la finalització dels 150 quilòmetres que permetrien als trens viatjar a 320km/h. Per l'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, l'assumpte va més enllà de resoldre una «injustícia territorial», tal com va qualificar la situació el director de L'Indepéndant, Alain Baute. Es tracta d'una necessitat que respon a «l'interès general», ja que «l'economia necessita l'alta velocitat i el territori no pot ser marginalitzat», assegurava Pujol.

La regió percep la LAV com a determinant pel desenvolupament del territori. La zona espera ara un calendari «realista» per completar la connexió d'alta velocitat amb Barcelona i París. El traçat es va aprovar el febrer del 2016, però ara, segons els mitjans de comunicació francesos, és un projecte aturat. Fa quatre anys que es va posar en funcionament la connexió entre Barcelona i França.