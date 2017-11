Mor l´intel·lectual Joan Francesc Burgas, mà dreta de l´alcalde Lorca

L'intel·lectual Joan Francesc Burgas (Figueres, 1961-2017) ha mort aquesta matinada als 66 anys a causa d'una llarga malaltia. Poc conegut a la ciutat, Brugas es va mantenir sempre en segon pla. Humil i sense afany de protagonisme, l'alcalde Marià Lorca el va escollir pel doble càrrec de cap del gabinet d'alcaldia i d'informació municipal, ocupació que va mantenir durant 12 anys (1983-1995). A l'Ajuntament de Figueres hi va tornar del 2001 al 2006 per col·laborar en estudis estratègis de la ciutat. Burgas era llicenciat en Filosofia i Lletres, doctor en llenguatge cinematogràfic i àmpliament coneixedor del geni Salvador Dalí.

Demà hi haurà la vetlla al tanatori Vicens i dissabte, a les 10:30 hores s'hi celebrarà la cerimònia.



Polítics figuerenc han mostrat el seu condol a través de les xarxes socials.L'actual alcaldessa Marta Felip ha agraït la seva dedicació a la ciutat i la cultura i el primer tinent d'alcalde Francesc Cruanyes ha lamentat la mort de Joan Francesc Burgas amb un «massa jove per morir».





Ens ha deixat Joan Francesc Burgas, qui va acompanyar l'Alcalde Marià Lorca en la seva tasca de servei a la ciutat.

Agrair també la seva dedicació a la cultura i a l'extensíssim coneixement del món dalinià.

DEP pic.twitter.com/VdNtpavbJt „ Marta Felip (@MartaFelip) 30 de noviembre de 2017