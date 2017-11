El Restaurant Castell de Peralada agraeix l´estrella Michelin en un vídeo

El Restaurant Castell de Peralada ha penjat a les xarxes socials un divertot vídeo en què, amb el sommelier Toni Gerez al capdavant, agraeix a tot l´equip l´estrella Michelin obtinguda.

«Gràcies a la cuina del xef Xavier Sagristà i tot el seu equip, la resta de l´equip hi hem posat el nostre granet de sucre». Mentre Gerez fa els agraïments, l'equip apareix tot darrere a la terrassa on se situa l'acció. Ho fan en to festiu i saltant d'alegria.

Agraeixen als que han valorat la seva cuina i amb un «millorarem, me´n vaig de festa», acaba el vídeo.

El restaurant ha estat un dels quinze establiments gironins a aconseguir estrelles a la prestigiosa Guia Michelin. Va ser el 23 de novembre en una gala a Tenerife. El restaurant del Castell de Peralada obtenia la primera estrella.

Només fa dos anys que el xef, Xavier Sagristà, i el cap de sala i sommelier, Toni Gerez, estan al capdavant del restaurant després d'una llarga trajectòria al Mas Pau d'Avinyonet de Puigventós.