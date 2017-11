Vilardell, un pilot veterà de Peralada que puja muntanyes a altes revolucions

A Jaume Vilardell, la jubilació li ha obert una segona joventut a cop de gas. Té 67 anys, és de Peralada i el dia 12 d'octubre, a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), va finalitzar el seu primer Campionat de Catalunya de muntanya CM Promoció. "M'he jubilat aquest any i m'avorria, sempre m'havia agradat i ara he tingut l'oportunitat de provar-ho. Ha estat un debut molt favorable", confessa.

I és que ha tingut un debut molt positiu que l'ha portat, després de disputar sis de les nou curses possibles, a la tercera posició de la classificació general.

El pilot peraladenc condueix un monoplaça de carretera (CM Promoció) tot ascendint traçats de la zona de Tar­ragona, Vilafranca del Penedès, Berga i Alp.

Les carreres solen tenir un recorregut de 4 km i el fan dues vegades amb una mica més de dos minuts cadascun. El motor, segons Vilardell, el fa girar a prop de 15.000 revolucions en alguns casos. "Són com vespes, tenen molta mala llet", descriu l'alt­empordanès, constructor en el seu dia de l'Hotel Golf Peralada i promotor, actualment, del futur càmping de Garriguella.

"Una adrenalina total"

Paral·lelament al Campionat de Catalunya de muntanya que ha acabat, el dia 3 de desembre a Saragossa s'estrenarà amb un altre tipus de vehicle, el car cross –vegeu la segona foto. D'aquests, en té tres, i en el seu domicili fins i tot hi ha muntat un circuit de 1.200 m2 dissenyat per Santi Guitart, fabricant de Demon Car, la marca d'aquestes màquines. La principal diferència entre els car cross i el CM Promoció és que un va per camins de terra i l'altre per asfalt.

La passió per les competicions de motor li ve de lluny, perquè quan rondava la vintena es va proclamar Campió de Catalunya i d'Espanya de kàrting.

Per al 2018, té la intenció de millorar el tercer lloc d'enguany i descarta anar a l'Estatal per no allunyar-se de la família. "Hi ha una adrenalina total, no sé el que duraré per l'edat, però ho gaudeixo molt", conclou el peraladenc.