Bolca un camió a l´AP-7 a Pont de Molins

Els serveis d´emergència han rebut l´avís a les 6 de la tarda d´un camió accidentat a l´AP-7, a l´alçada de Pont de Molins, tal i com informa Trànsit. El tràiler transportava additius alimentaris, segons els Bombers, tot i que en unes primeres informacions es parlava de roba.

Els serveis d'emergència s'han trobat el camió amb el combustible vessat, malgrat no confirmar encara si ha sigut la causa de l'accident o bé si s'hauria trencat en motiu del sinistre. S'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers per netejar la calçada del material que ha bolcat.

La circulació està regulada en motiu de l´accident i segons les primeres informacions no hi hauria ferits. També s´hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers per netejar la calçada.

Es mantenen dos carrils oberts sentit França i un sentit Barcelona.