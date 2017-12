Busquen un submarinista desaparegut a Roses

Ahir, pels volts de dos quarts de tres de la tarda, es va activar la cerca d'un jove que havia desaparegut a Roses. Bombers, Guàrdia Civil, Mossos i Salvament Marítim van unir esforços en la recerca d'un noi de nacionalitat belga de 42 anys, amb passaport d'Estats Units, que practicava pesca esportiva en una zona d'entre 40 i 45 metres de profunditat. Cap aquella hora en què es va activar la cerca del noi, Salvament Marítim havi vist una barca tipus zodiac que semblava a la deriva. En acostar-s'hi van veure que hi havia una noia, que van rescatar. Segons els Bombers, la noia va sortir a navegar amb el seu germà, que tenia intenció de fer pesca submarina, i el noi no hi era. Les tasques de recerca es van aturar ahir al vespre i es reempendran avui a primera hora.