El Consell invertirà 830.324 € l´any vinent en un centre de protecció i adopció d´animals

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà destinarà 830.324 euros del pressupost de l'any vinent a la construcció d'un Centre de Protecció i Adopció d'Animals que ha de substituir les actuals instal·lacions al centre de Figueres. El centre es construirà a tocar de Pedret i Marzà. El conjunt del pressupost ascendeix a 39 milions d'euros, dels quals 12 milions seran per a inversions. Les més importants en quantitat seran per a l'abocador comarcal, amb 4,1 milions per a la construcció d'un edifici administratiu, la nova deixalleria comarcal i l'espai per al tractament de voluminosos, i 1,8 milions per a la cinquena fase de l'abocador.

El centre per a animals abandonats es considera important perquè resol els inconvenients que genera l'actual gossera per la ubicació dins la ciutat, tot i que els responsables són reticents a marxar.

L'alcaldessa, Marta Felip, en canvi, va demanar aquest any al Consell que agilitzi la tramitació per fer realitat el trasllat.

El pressupost del Consell Comarcal per al 2018 es va aprovar al darrer ple per una àmplia majoria –19 vots a favor (PDeCAT, exUnió i PSC), 10 abstencions (ERC i Compromís) i dos vots en contra (C's i PP). Puja a 39.180.326 euros, xifra que implica un descens del 6,74% respecte al d'aquest any.

Les inversions per a l'any vinent pugen un total de 12.216.353,10 euros.



Tractament de residus

El president del Consell Comarcal, Ferran Roquer, va destacar, a banda del centre de protecció d'animals, que «en el capítol d'inversions es culmina la construcció del Centre de Tractament de Residus amb la construcció d'un edifici administratiu, la nova deixalleria comarcal i l'espai per al tractament de voluminosos, tot plegat per 4.116.762,18 euros» i també «s'executarà la cinquena fase de l'abocador comarcal per un import d'1.812.210,45 euros». Roquer va afegir que està pressupostada la compra de maquinària per a la deixalleria i l'edifici administratiu per 1.845.698,40 euros.

Una altra de les inversions que es va destacar va ser l'adquisició i remodelació d'un edifici per ampliar la seu del Consell Comarcal. És un immoble annex a l'actual que servirà per unificar tots els serveis. Va costar 1,3 milions i es destinaran 400.000 euros a les obres de remodelació.