Mor l´artífex de la política d´obertura de Figueres

Intel·lectual, home profund, de confiança i fidel. Són els adjectius més repetits a l'hora de descriure el figuerenc Joan Francesc Burgas, peça clau en la política d'obertura de l'Ajuntament de Figueres i mà dreta de l'exalcalde Marià Lorca. Era llicenciat en Filosofia i Lletres, es va doctorar en cinema i va entrar en la vida politicocultural de Figueres a través de l'Assemblea de l'Alt Empordà i el Congrés de Cultura Catalana. Burgas va morir ahir a la matinada als 66 anys a causa d'una llarga malaltia i la cerimònia se celebrarà dissabte a les 10.30 hores a la Funerària Vicens.

El desaparegut Joan Francesc Burgas va ocupar el primer càrrec de cap de gabinet d'Alcaldia i d'Informació Municipal durant els 12 anys en què Lorca va ser alcalde (1983-1995) i entre el 2001 i el 2006 va tornar a l'Ajuntament, durant el mandant de l'alcalde Joan Armangué, per participar en projectes estratègics. Burgas va viure en primera persona el canvi comunicatiu a Figueres durant la democràcia, però la relació entre Lorca i Burgas va anar més enllà de l'àmbit professional. «Era com un germà», explica un emocionat Marià Lorca en recordar el vincle amb Joan Francesc Burgas.



Treball nocturn

«M'agrada treballar de nits perquè és el millor moment per llegir i escriure», és una de les frases més recordades de Burgas pels que hi van tractar. L'horari laboral de l'intel·lectual començava a les 6 de la tarda fins ben entrada la nit perquè considerava que era el millor moment per treballar a l'Ajuntament. Burgas era un home discret, reservat i desconegut que va decidir apartar-se de la primera línia. Els periodistes que hi van treballar, com Josep Maria Bernils, el recorden com un home «afable, complidor i d'un tracte extraordinari». Era una eminència en Salvador Dalí, cinèfil i «pensador de mal classificar», com diu el primer tinent d'alcalde Francesc Cruanyes, i «testimoni i constructor de la Figueres democràtica» per a l'exalcalde Joan Armangué, amb qui Burgas també va treballar per a l'elaboració d'estudis estratègics de la ciutat.

Les posicions polítiques oposades entre Lorca, d'UCD, i Burgas no van ser un impediment en la transparència comunicativa del consistori. Joan Francesc Burgas (1951-2017) es va convertir en més que el cap de comunicació de l'Ajuntament, «era l'home que em parava tots els cops», assumeix Marià Lorca.