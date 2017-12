Reprenen la recerca del submarinista desaparegut des d´ahir a Roses

Aquest matí s'ha reprès la recerca del submarinista desaparegut des d'ahir a Roses.



El dispositiu està liderat per Salvament Marítim i també hi participen els Bombers, Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra.



La desaparició es va conèixer ahir a la tarda quan Salvament Marítim va rescatar la seva germana després d'haver vist una zodíac que esmblava a la deriva.



La noia va sortir amb el seu germà per fer pesca submarina però després es va adonar que no hi era.



El desaparegut té 42 anys, passaport d'Estats Units i és de nacionalitat belga. Se'l busca avui per la zona de Punta Falconera, en una àrea que preveia fondejar fins als 45 metres de profunditat.



Ahir Salvament va fer pública la recerca juntament amb els Bombers a través de Twitter