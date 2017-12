Continua la recerca a Roses del submarinista desaparegut

La segona jornada del dispositiu de recerca es va tancar ahir sense èxit. Salvament Marítim, Bombers, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil reprenen avui la recerca del submarinista desaparegut dijous a la zona de punta Falconera, a Roses. Les tasques es van iniciar ahir a primera hora del matí i es van centrar en la zona on es va localitzar l'embarcació en la qual presumptament hi anava el jove abans de desaparèixer i on van trobar-hi la seva germana. La recerca es va fer per dins del mar i no es va activar cap dispositiu terrestre. L'avís el van rebre dijous quan van trobar una Zodiac a la deriva. Segons la noia que hi van trobar, el seu germà tenia la intenció de fer pesca submarina.