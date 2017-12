Un detingut i 500 g de cocaïna comissada per un dispositiu en un bloc de la Jonquera

Nova actuació dels Mossos d'Esquadra a la Jonquera per posar fre al tràfic de drogues. Es va portar a terme ahir al matí i el balanç és un detingut. En l'escorcoll de diversos habitatges hi van localitzar prop de mig quilo de cocaïna.

L'operatiu va començar pels volts de les set del matí a l'avinguda de Lluís Companys de la Jonquera i es tractava d'un dispositiu de salut pública que es va desenvolupar en uns blocs de pisos situats a tocar de l'institut de la localitat. Els Mossos, amb el corresponent manament judicial, van fer l'entrada i escorcoll en diversos immobles, els quals estan ocupats i, a més, en alguns hi viuen uns delinqüents multireincidents que fan anar de bòlit durant l'últim mes i mig a la policia. I que estan vinculats tant amb el tràfic de drogues com amb els robatoris a l'interior de domicilis. Ahir els Mossos, amb agents de Figueres, la Jonquera i de l'ARRO, van fer detenir un home acusat de tràfic de drogues. I van comissar prop de mig quilo de cocaïna i una balança de precisió, usada per pesar-la.