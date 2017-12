Figueres recupera nou pisos de protecció oficial ocupats a Joan Tutau

L'Ajuntament de Figueres i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han recuperat 9 dels 11 habitatges de protecció oficial que s'havien ocupat corresponents als blocs 2 i 3 a la plaça Joan Tutau de Figueres, on hi ha un total de 25 habitatges. Són blocs de protecció oficial que ara s'espera que l'Agència de l'Habitatge pugui destinar a lloguer social.

Des del mes d'abril fins ara, s'han blindat els quadres de subministrament i s'han instal·lat portes reforçades als habitatges buits. El consistori espera que amb els processos judicials que hi ha en marxa s'aconsegueixi alliberar la resta. La voluntat és destinar-los al lloguer social.

Els dos blocs de protecció oficial són objecte d'ocupacions massives des de fa temps. Segons l'Ajuntament, el problema es va iniciar fa dos anys quan alguns pisos socials van quedar buits i van ser ràpidament ocupats il·legalment. Dels 25 pisos disponibles, 11 tenien inquilins que hi vivien de manera irregular. La situació va provocar problemes de convivència i va obligar a marxar alguns dels residents amb contracte de lloguer. L'Ajuntament hi ha realitzat múltiples operatius contra el frau de llum i aigua. El passat mes de maig van blindar i instal·lar alarmes als comptadors dels blocs ocupats. Aquell mateix mes un dels ocupes que manipulava els quadres elèctrics va provocar un petit incendi i va patir cremades de primer grau a les mans i a la cara.



Mesures de seguretat

El consistori va reclamar la intervenció de l'Agència de l'Habitatge –propietària dels dos edificis–, per realitzar un seguit d'actuacions preventives, com són el blindatge de quadres de subministraments per evitar defraudacions i la col·locació de portes antiocupació reforçades als pisos que han quedat buits.

Les mesures han donat els primers fruits amb la recuperació de 9 dels 11 pisos que estaven en situació irregular. L'Ajuntament espera que els processos judicials que hi ha en marxa permetin alliberar els altres dos amb la voluntat de destinar-los al lloguer social.

El regidor de Seguretat, Quim Felip, assegura que, mentrestant, els controls policials es mantindran de manera regular «per garantir la seguretat i la convivència en aquests blocs».