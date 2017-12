Una administració de loteria figuerenca reparteix un premi d´un milió d´euros

Mentre a la majoria de localitats gironines divendres hi queia pluja i neu, a Figueres hi van caure euros. I és que l'administració número 3 de la localitat, Loteria Bartis, va repartir l'extraordinària xifra d'un milió d'euros a algun afortunat o afortunada que ahir encara no s'havia donat a conèixer. La butlleta guanyadora va ser la d'El Milió, un premi complementari al sorteig de l'Euromilions que només es pot jugar a Espanya. Aquest sorteig es fa els divendres i les combinacions premiades consisteixen en un codi format per lletres i números que està inclòs a la mateixa butlleta de l'Euromilions. El codi premiat a Figueres va ser el TGX83224.

Aquest és el premi més gran que ha repartit fins ara aquesta administració de loteria figuerenca. «Estem contentíssims. Fins ara el premi més gros que havíem donat era de 83.000 euros i algun de 5.000 euros», va explicar la propietària de l'administració, Concepció Vila. Sobre la identitat del guanyador, Vila va explicar ahir que podria ser qualsevol. «Estem molt a prop del mercat que es fa tres dies a la setmana i que atrau molta gent de Figueres però també dels pobles del voltant», va ressaltar la propietària del local, que va precisar que, a més, l'administració es troba en el camí de les persones que van a l'estació de tren. «Penjarem un cartell ben gros per anunciar que hem donat aquest premi i a veure si la gent s'anima a participar», va afegir.