Continua sense èxit la recerca del pescador submarí desaparegut a Roses

Els efectius dels Bombers de la Generalitat, Salvament Marítim, Guàrdia Civil i Mossos continuen buscant sense èxit el submarinista desaparegut a Punta Falconera de Roses (Alt Empordà). Les condicions meteorològiques adverses han complicat la busca aquest cap de setmana.

Dissabte l'operatiu es va suspendre cap a la una del migdia per la mala mar i el fort vent que bufava a la zona. I aquest diumenge s'ha reprès la recerca a les nou del matí amb dues embarcacions de la Guàrdia Civil, un equip subaquàtic del GRAE dels Bombers de la Generalitat i efectius dels Mossos d'Esquadra.

Amb tot, no s'ha trobat ni rastre de l'home desaparegut, de nacionalitat estrangera. El dispositiu es tornarà a activar demà. L'avís el van rebre dijous pels volts de les dues del migdia quan Salvament Marítim va veure una llanxa que semblava anar a la deriva.

En acostar-s'hi, van observar que hi havia una noia i la van rescatar. Segons els Bombers, la noia hauria sortit a navegar amb el seu germà, que tenia intenció de fer pesca submarina però el noi no hi era.