«La inestabilitat social ha canviat el món del disseny»

Adeu a un local emblemàtic. La botiga Canaleta de Figueres tancarà les seves portes per jubilació després de les festes nadalenques. El cognom, referent per als amants del disseny, seguirà vinculat a l'art.

Influïts pels grans mestres de l'arquitectura moderna –Le Corbusier, Charles Rennie Mackintosh o el català Josep Antoni Coderch–, el matrimoni format per Anna Heras i Josep Canaleta ha dedicat prop de mig segle al disseny d'interiors i una vida a l'art i el dibuix. La parella es jubila, l'Anna als 67 anys i en Josep als 71, i amb ells també ho fa la botiga Canaleta de Figueres (C/Moreria, 4), que va obrir l'any 1973.

La marca Canaleta és àmpliament reconeguda a l'Alt Empordà i durant els anys s'ha consolidat fins a convertir-se també en sinònim d'estatus social. «Hem arribat a decorar fins a tres generacions d'una mateixa família», explica Anna Heras en recordar els 44 anys de botiga. L'aventura s'iniciava amb un jove Pep –així s'hi refereix la seva dona– Canaleta. Des de ben petit ja dibuixava i amb només 18 anys, pels volts dels anys 60, es va endinsar en el món del grafisme i la publicitat. Era l'únic que es dedicava al disseny de cartells publicitaris a la ciutat, però la mort del cap de l'estudi on treballava (al carrer Sant Llàtzer) el va obligar a assumir tots els encàrrecs, inclosos els de decoració. «Molts clients no se'n refiaven de mi perquè era massa jove», reconeix Canaleta, però el pas del temps va voler que es convertís en un decorador de referència que va tornar a atraure l'interès dels clients. Del carrer Sant Llàtzer fins a la Rambla i d'allà al carrer Moreria. Des de la porta de la botiga, amb l'interior ple de peces minimalistes, la parella ha viscut en primera persona la rehabilitació del centre històric de la ciutat i la conversió del carrer en un dels eixos comercials de Figueres.



Impuls a l'art d'avantguarda

La parella ha tingut el privilegi de convertir la passió per l'art en el seu mitjà de vida. Amb la voluntat d'impulsar autors d'avantguarda poc coneguts, van obrir una galeria d'art on durant 20 anys (1979-1999) hi van exposar artistes aleshores encara per consagrar, com el dibuixant Xavier Mariscal. Van ser els seus dos fills, en Pep i en Pau, els que van descobrir, tot jugant, la bellesa que s'amagava sota la pols i la runa del local situat davant la botiga. Van demanar permís a la propietat per condicionar l'espai que al llarg de dues dècades es va convertir en la Galeria d'art Canaleta, acollint nombroses exposicions i representacions artístiques per a les quals la societat d'aquella època encara no estava del tot preparada. Al canvi urbanístic de la ciutat s'hi afegeixen els nous hàbits de consum, el nomadisme i l'explosió dels grans magatzems de mobles. «La inestabilitat social ha canviat el concepte del disseny i ja no s'encarrega moblar una casa sencera, sinó peces concretes», diuen. «Ens desplaçàvem fins als nostres subministradors per triar les peces en persona i al final te les senties teves i hi creaves un vincle emocional», rememora el matrimoni. Treballar amb mobles de disseny i d'edició limitada ha aportat un valor afegit a la marca.

El gust per l'estil minimalista i la importació de peces italianes i daneses ha valgut al dissenyador la confiança i fidelització de la clientela a l'hora de moblar les llars. Però la marca Canaleta ha arribat també als difunts. Josep Canaleta ha rebut encàrrecs de conegudes famílies de la comarca, com els Portabella, Lorca o Campà, per dissenyar els panteons familiars, amb un estil sobri, modern i únic.

La Botiga Canaleta penjarà el cartell de «tancat» després de Nadal, però el cognom es mantindrà vinculat a la decoració. El seu fill gran, Pep Canaleta, és dissenyador d'exposicions i, malgrat no continuar amb l'establiment dels seus pares, la marca serà el segell d'altres projectes.