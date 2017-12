Una persona pateix una cremada al peu en un incendi d´habitatge a Figueres

Una persona ha resultat ferida menys greu en un incendi d'habitatge a Figueres. Els Bombers han rebut l'avís a les 11.05 hores d'aquest matí i hi han treballat amb cinc dotacions, que han donat per extingit el foc mitja hora després.

El foc s'ha declarat en un sisè pis, al número 9 de l'avinguda Vilallonga i ha cremat un menjador. La resta de l'habitatge ha quedat afectat pel fum però l'estructura no ha patit danys. La víctima ha patit una cremada al peu i ha estat traslladada menys greu a l'Hospital de Figueres. La resta de persones de l'habitatge han hagut d'evacuar-lo i no se sap si hi podran tornar aviat.