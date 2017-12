Bona nota de la DO Empordà a la Guia de Vins de Catalunya

Una trentena de vins de la DO Empordà s'inclouen a la llista 'Tops' (superen la nota de 9.50) de la Guia de Vins de Catalunya 2018 que s'acaba de publicar. Els vins empordanesos han assolit una nota mitjana de 9'15 (sobre 10) a la prestigiosa publicació. Els més ben puntuats són els blancs que aconsegueixen una nota mitjana de 9,27, seguit dels vins dolços, amb 9,21, els rosats, amb 9,09, i els negres amb, amb 9,04.

Els resultats han sigut molt ben rebuts per la DO, amb els què "es torna a confirmar la qualitat dels vins de la denominació empordanesa que cada any milloren els seus resultats a les principals guies vinícoles de referència nacionals i internacionals", asseguren des del consell regulador.

La Guia de Vins de Catalunya, que enguany arriba a la seva desena edició, és obra de Jordi Alcover i Sílvia Naranjo, amb la col·laboració de Sergi Sevé, Rafel Pino, Maties Salom i Carles Xuriguera. En total es valoren 1.458 vins, que són tastats a cegues, de 284 cellers de les 12 denominacions catalanes.

Quins són els vins empordanesos més ben valorats a la Guia de Vins de Catalunya 2018?

Vins blancs

-Microvins Carinyena Blanca Castanyer, del Celler La Vinyeta, amb 9,76

-Mas Llunes Singulars Garnatxa Roja 15.01, del Celler Mas Llunes, amb 9,72

-Mas Llunes SIngulars Blanc de Vinyes Velles, del Celler Mas Llunes, amb 9,71

Vins negres

-Microvins Samsó Àmfora, del Celler La Vinyeta, amb 9,73

-VD'O 1.12 Samsó PIssarra, del Celler Vinyes d'Olivardots, amb 9,66

-Masia Carreras Negre, del Celler Martí Fabra, amb 9,63

Vins rosats

-Vinya del Metge, de Cellers den Guilla, amb 9,60

-Rosa-T, del Celler Maria Pagès, amb 9,49

-Vins de Postal La Serra, del Celler Cooperatiu d'Espolla, amb 9,37

Vins dolços

-Masia Pairal Can Carreras Moscat Vi Dolç Natural, del celler Martí Fabra, amb 9,72

-Masia Pairal Can Carreras Garnatxa de l'Empordà, del celler Martí Fabra, amb 9,69

-Garnatxa dels cellers d'en Guilla, de Cellers d'en Guilla, amb 9,55