Continua la recerca del submarinista desaparegut des de dijous a Roses

La recerca del submarinista desaparegut aquest dijous a la Punta Falconera de Roses s'ha tornat a reprendre.



Després d'un cap de setmana complicat per la situació meteorològica, que va obligar a suspendre la de dissabte pel fort vent, aquest matí, efectius dels Bombers, Salvament Marítim, la Guàrdia Civil i els Mossos tornen a fondejat la zona de Punta Falconera.



Es tracta de l'àrea on Salvament va trobar la germana del desaparegut amb una llanxa que semblava que havia quedat a la deriva. Aquell dijous havien sortit a navegar per la zona per fer pesca submarina.



El desaparegut té 42 anys i des de llavors no se'n sap res.





