Gihadistes Figueres: Així ha estat la detenció

La policia nacional ha difós un vídeo a les xarxes socials del moment de la detenció dels dos germans acusats de gihadisme de Figueres. A les espectaculars imatges es pot veure com els membres de les unitats operatives del cos armats entren a l'edifici amb l'equipament necessari per fer la intervenció i com altres agents es queden a l'exterior vigilant la possible fugida dels detinguts.



Des del març del 2016, els agents van verificar més de 400 publicacions fetes pels dos germans, de 30 i 31 anys d'origen marroquí. En aquest cas, i com a mesura de seguretat, mantenien els seus 'murs' privats, restringint l'accés per controlar a qui anaven dirigits els seus continguts. Un material en què hi ha constatats manuals didàctics sobre la confecció d'artefactes explosius d'elaboració casolana, sobre l'apunyalament de civils o exercicis d'entrenament de 'mujahidins', el que suposa una incitació directa als seus adeptes per cometre atemptats.





??Momento de la detención en #Figueras de 2 personas en operación contra terrorismo yihadista en colaboración con #Marruecos. 2 detenciones en Figueras, 1 en Parla y otra en Tánger. pic.twitter.com/yeQl2PCpkM — Policía Nacional (@policia) December 5, 2017