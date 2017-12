Ajuntament i Veïns de la Jonquera estudien mesures contra la delinqüència

La fa poc constituïda plataforma Veïns de la Jonquera i l'Ajuntament ja han mantingut una primera reunió oficial sobre el problema de seguretat que es viu al municipi fronterer. Cinc membres de l'associació ciutadana i cinc representants del consistori es van asseure el dimarts passat 28 de novembre per tractar l'onada de robatoris que han viscut en els últims mesos els habitants del municipi fronterer.

La reunió va ser una primera presa de contacte entre la plataforma constituïda jurídicament i els representants polítics que va servir per intentar arribar a punts en comú de cara a la lluita contra la reincidència delictiva a La Jonquera.

Malgrat la tensió que s'hi va viure, Ajuntament i associació coincideixen en afirmar que busquen la col·laboració de ciutadans i administració per aconseguir una major seguretat.

«En tot moment vam deixar clar que volem una col·laboració dins les nostres possibilitats com a ciutadans», ha explicat la presidenta de la plataforma, Cristina Boada. I de fet, el govern municipal assegura també haver-los estès la mà.

Més i millor il·luminació, augmentar el nombre de policies, recuperar la vigilància nocturna dels agents locals o la instal·lació de càmeres de vigilància són algunes de les mesures que plataforma i consistori van debatre.



Acusació en judicis

Per la seva banda, el consistori també ha mogut fitxa amb la contractació d'un advocat i un procurador, tal com ha assegurat l'alcaldessa Sònia Martínez.

L'Ajuntament, com ja va manifestar anteriorment, vol presentar-se com acusació particular en els judicis contra els presumptes delinqüents per, primer de tot, demanar presó cautelar pels investigats. «Són sis persones que la policia ja sap qui són i que acumulen un llarg historial de detencions», ha afegit Martínez.

Els Mossos els han pogut atribuir fins a 22 detencions en l'últim mes i mig i els assenyalen com els culpables de la creixent sensació d'inseguretat a la Jonquera.

La plataforma també té aquesta qüestió sobre la taula, que va anar prenent força amb la implicació de l'advocat, i membre de l'entitat, Luis Joaquín Martín de Pozuelo. Els veïns també van traslladar la seva preocupació per les zones amb poca il·luminació dins el casc urbà o per què la Policia Local no fa torns nocturns i asseguren que l'Ajuntament els va culpar de ser els causants de l' «alarma social».

Al respecte, l'alcaldessa assegura que s'està canviant la il·luminació convencional per fanals LED, incorporaran un nou agent al cos policial i cobriran part de les baixes.



Continuen els robatoris

Aquest cap de setmana passat es van tornar a registrar robatoris en domicilis del centre de la Jonquera. Els lladres es van endur joies i menjar, obviant gran part dels aparells tecnològics que hi havia a l'interior dels habitatges. Així, s'emporten, majoritàriament, objectes de valor i de revenda fàcil, amb els quals busquen diner ràpid per consumir droga, apunten des dels Mossos d'Esquadra.

El següent pas de la plataforma serà reunir-se amb els quatre cossos policials de la Jonquera.