Cinc dies sense rastre del submarinista desaparegut

Avui es reprèn la recerca del jove submarinista que va desaparèixer dijous passat a la zona de la Punta Falconera, a Roses. L'operatiu d'ahir es va tancar sense rastre del noi i avui es torna a activar el dispositiu coordinat per Salvament Marítim. La recerca es va activar després que membres del cos observessin una barca que semblava anar a la deriva. En acostar-s'hi, van observar que hi havia una noia i la van rescatar. Segons els Bombers, la noia hauria sortit a navegar amb el seu germà, que tenia intenció de fer pesca submarina però el noi no hi era. El dissabte, l'operatiu es va suspendre per la mala mar, i es va reprendre diumenge, tot i que no es va trobar cap rastre del jove.