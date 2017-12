Detingut per robar aparells electrònics i joies a tres habitatges de Llançà

Els Mossos d'Esquadra van detenir un noi de 20 anys i veí de Llançà com a presumpte autor de tres robatoris amb força a domicilis d'aquest municipi que van ocórrer els dies 14, 15 i 26 de novembre. La detenció es va produir el 30 de novembre en un carrer d'aquesta localitat. Segons la policia, el lladre utilitzava sempre el mateix modus operandi. Primer forçava una finestra per accedir a l'interior de l'habitatge i, un cop dins, s'enduia aparells electrònics i joies. Seguidament, utilitzava un carretó per transportar tots els objectes. En el moment de la detenció, el noi duia diverses joies i no va poder acreditar-ne la procedència. Els agents van comissar-les de forma preventiva. La investigació continua oberta per esbrinar si els objectes intervinguts provenen d'algun fet delictiu.