Un foc crema un paller d´un mas de Torroella de Fluvià

Un incendi va cremar un paller d'un mas de Torroella de Fluvià.

El foc es va declarar pels volts de dos quarts de nou de diumenge en una casa situada al nucli Sant Tomàs de Fluvià.

Els Bombers s'hi van desplaçar amb diverses dotacions i des de llavors que intenten sufocar les flames que devoren les bales de palla.

Ahir al matí, pels volts de les nou, encara hi havia tres dotacions treballant-hi i al llarg del dia es va dona per extingit aquest espectacular incendi. Les flames que eren espectaculars, no van afectar la casa que compta amb aquest paller cremat ni tampoc es va produir cap ferit en el mas de Sant Tomàs de Fluvià.