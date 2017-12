L´Audiència de Girona condemna a 21 anys l´autor del crim de Cabanes

L'Audiència de Girona ha condemnat a una pena de 21 anys i un dia de presó l'autor material del crim de Cabanes (Alt Empordà). La sentència recull el veredicte del jurat popular, que va declarar Oriol Boyer culpable d'un delicte d'assassinat per haver propinat la pallissa mortal a l'anciana de 76 anys, i d'un altre de tinença il·lícita d'armes. En matèria de responsabilitat civil, el tribunal obliga el condemnat a indemnitzar amb 144.000 euros els familiars de la víctima, a qui Boyer va deixar moribunda en un camp a tocar de casa seva. Ara, un cop la sentència es publiqui, l'Audiència haurà de convocar una vista urgent perquè Boyer continuï a presó mentre la resolució no sigui ferma (ja que durant la instrucció del cas no se li va prorrogar la preventiva). Per altra banda, i com també va concloure el jurat popular, l'Audiència absol el segon processat per aquest cas, el violador reincident Antonio García Carbonell.