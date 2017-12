Aturen la recerca del submarinista desaparegut a Roses i la reprendran demà

Els efectius dels Bombers de la Generalitat, Salvament Marítim, Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra han aturat aquest vespre la recerca del submarinista desaparegut des de dijous passat a Punta Falconera, a Roses (Alt Empordà). El dispositiu està coordinat per Salvament Marítim i després de set dies de recerca no hi ha novetats sobre el submarinista desaparegut. Els Bombers han dut a terme avui les immersions a la zona amb un equip subaquàtic del GRAE hi han desplaçat una dotació de suport. La recerca es tornarà a reprendre aquest dijous a primera hora i la unitat subaquàtica del GRAE dels Bombers també es tornarà a afegir al dispositiu, juntament amb una dotació de suport dels Bombers i efectius de Salvament Marítim, Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra.