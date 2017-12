Les detencions sorprenen els veïns, que els veien «tranquils i reservats»

Les detencions que ahir es van produir al centre de Figueres de dos joves acusats de propaganda gihadista van agafar per sorpresa polítics, cossos policials i veïns. L'alcaldessa, Marta Felip, va lamentar ahir que les detencions es puguin utilitzar per criminalitzar la «nombrosa» comunitat marroquina de la ciutat, malgrat «celebrar» les detencions «si realment hi havia aquesta activitat».

La d'ahir no va ser la primera operació contra el terrorisme gihadista a la ciutat i Felip va reconèixer que els operatius policials poden arribar a dificultar la convivència i «les bones relacions de veïnatge». «No podem dir que Figueres sigui un focus important pel que fa gihadisme», va assegurar Felip. L'alcaldessa veu en la proximitat amb la frontera francesa i en l' elevada taxa de població marroquina les possibles causes que «augmenten les probabilitats» de tenir població radicalitzada.

L'actuació de la Policia Nacional es va desenvolupar amb el màxim secretisme i cap dels cossos policials amb presència a la ciutat en tenia coneixement. Així ho va manifestar l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, qui va mostrar «la queixa amb la Policia Nacional perquè no va informar ni als Mossos, Guàrdia Urbana ni a la Policia Nacional de Figueres». Felip reconeix el secretisme que envolta els operatius, però considera que un cop ja iniciats, s'hauria d'informar a la resta de cossos.

Els detinguts feia anys que residien en el mateix domicili amb la família. Tot i no tenir estretes relacions coneixien els veïns més propers a l'immoble que ahir se sorprenien de les detencions. La discreció amb què solen portar a terme aquest tipus d'activitat feia que una vegada més els veïns se sorprenguessin de l'activitat que podrien portar a terme. «No feien mai soroll, eren molt tranquils», explicava ahir una veïna del mateix bloc de pisos que els dos detinguts.

Com és habitual, els veïns mai havien vist res que els fes sospitar i destaquen el seu caràcter reservat. Malgrat compartir edifici durant 15 anys asseguren desconèixer a què es dedicaven laboralment.