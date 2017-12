Detenen dos germans a Figueres acusats de difondre propaganda gihadista de Daesh

La Policia Nacional va detenir ahir després de gairebé deu hores de registre a dos germans a Figueres, de 30 i 31 anys, en una operació en col·laboració amb el Marroc acusats d'administrar una complexa xarxa de comunicació per difondre propaganda del Daesh i que esdevingués viral a les xarxes socials, el correu electrònic o programes de missatgeria instantània.

Com fabricar explosius o fins i tot com apunyalar civils eren part del material localitzat. La Policia va verificar fins a 400 publicacions. Tenien coneixements per piratejar comptes. En la mateixa operació es va detenir una persona a Parla, a Madrid, també dedicada a captar adeptes i una quarta al Marroc, considerat un perillós membre de l'organització de la direcció propagandística. Els quatre detinguts passaran demà a disposició del jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno, segons van informar fonts jurídiques a EFE.

A Figueres l'operatiu va començar de matinada al número 78 de l'avinguda Salvador Dalí, una cèntrica via de la ciutat. Els detinguts residien al primer pis d'un petit edifici de tres plantes situat a tocar d'un establiment hoteler i a pocs metres de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Figueres. Vivien amb els pares i la resta de la família des de feia uns 15 anys. Els agents de la Policia Nacional van bloquejar ahir l'accés a un tram de l'avinguda des del carrer Sant Llàtzer mentre de matinada s'accedia a l'habitatge, on van estar efectuant escorcolls durant hores. Tres furgons policials ocupaven la vorera. L'aparcament de l'establiment hoteler va ser ocupat també per agents de la Policia Nacional. Quan passaven tres minuts de dos quarts de dues del migdia, van sortir els dos germans detinguts i prèviament els agents amb les caixes amb el nombrós material intervingut. A l'habitatge hi residien els dos germans, amb els pares i altres membres de la família, des de feia més de deu anys. És un habitatge de lloguer. Des d'aquí haurien portat a terme les tasques de captació i difusió i de propaganda de què se'ls acusa. Segons el Ministeri d'Interior, una de les peces principals de les detencions resultaria ser la persona detinguda al Marroc, un perillós i conegut integrant de l'organització. Els dos detinguts de Figueres s'haurien dedicat a administrar la complexa xarxa de comunicació per a potenciar la propaganda de l'organització gihadista.

Segons l'Ajuntament, no tenen constància de l'activitat laboral de la família, però sí del seu moment d'empadronament. En el registre del consistori hi consta que en l'habitatge on ahir es van produir les detencions hi viuen cinc persones -totes adultes- i empadronades a Figueres entre l'any 2013 i el setembre del 2017 provinents de Mataró. El març de l'any passat es van verificar unes 400 publicacions fetes pels dos germans. Com a mesura de seguretat, mantenien els «murs» privats i d'aquesta manera restringien l'accés per controlar a qui anaven dirigits els continguts.



Com apunyalar civils

Segons el ministeri de l'Interior, el material era d'incitació directa als seus adeptes per a cometre atemptats. Hi havia manuals didàctics sobre la confecció d'artefactes explosius d'elaboració casolana, sobre l'apunyalament de civis o exercicis d'entrenament de «mujahidins».

Una de les novetats en aquest tipus de delicte és que els detinguts tenien els coneixements de l'organització terrorista per piratejar els perfils socials d'usuaris aliens a la causa del Daesh i accedien als seus comptes privats sense que ho sabessin, des d'on publicaven imatges de, per exemple, campaments d'entrenaments amb nens, execucions i afusellaments i conductes humiliants per a les víctimes dels atemptats amb l'objectiu de crear un clima de terror. Al Marroc s'hi va dur a terme l'arrest de la persona que recopilava informació diària i a temps real subministrada per l'organització. Se l'acusa de fomar part de la direcció de l'aparell propagandístic i ser una dels membres perillosos de l'organització terrorista. A banda de recollir informació, seria l'encarregat d'elaborar els dossiers actualizats i dirigits a radicalitzar el major nombre d'usuaris d'internet.



Contingut violent

Aquesta persona tenia uns 300 perfils a Internet oberts els internautes des d'on es podien descarregar contingut molt violent des d'un sol enllaç. Interior va informar que, com els dos germans, adoptava nombroses mesures de seguretat i utilitzava paraules clau que permetia als seus adeptes seguir-lo quan els seus perfils quedaven clausurats per continguts inadequats.

En l'operació hi havia encara una quarta persona arrestada a Parla. És un home marroquí de 44 anys i de nacionalitat espanyola. Se l'acusa d'encarregar-se de tasques d'adoctrinament i captació a les xarxes socials juntament amb les altres tres persones. A difèrencia dels altres detinguts, no adoptava mesures de seguretat i totes les seves publicacions eren a obert. Se l'acusa de fer tasques d'adoctrinament a algunes persones del seu entorn, on enaltia de manera reiterada els atemptats «kamikazes» A més, hauria intentat buscar còmplices per dur a terme un atemptat a l'Estat. L'operació continua oberta i està dirigida del Jutjat d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional en coordinació amb la Fiscalia.