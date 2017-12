Cues de vuit quilòmetres la Jonquera de vehicles que es dirigeixen a Brussel·les

La frontera ja registra retencions de fins a vuit quilòmetre, segons el Servei Català de Trànsit, a l'autopista direcció nord. Les retencions es concentren principalment a l'autopista però també s'extenen a l'NII on alguns vehicles es desvien per intentar salvar les cues. Al tram francès unes obres a l'autopista alenteixen encara més el trànsit.



Centenars de conductors estan viatjant des d'ahir al vespre cap a la capital de Bèlgica per a participar en les concentracions amb el lema "Omplim Brusel·les" previstes per demà. Ahir al vespre es van produir les primeres retencions a la frontera.



Des de les nou del matí, la frontera torna a registrar cues que a aquesta hora són, segons Trànsit de vuit quilòmetres.



L'arribada a Bèlgica des dels diferents mitjans de transport pel qual han optat els ciutadans va començar principalment ahir. Alguns ciutadans penjaven a les xarxes ahir les primeres imatges i vídeos.





Fa una estona a Brusel·les pic.twitter.com/bmmaxf3t5c — Laia Savall (@LSavall) 5 de diciembre de 2017