Roses aprova un pressupost de 38 milions d´euros

L'equip de govern (PDeCAT-GdP-AM) va aprovar ahir el pressupost per al 2018, que puja a 38.300.250 euros, un increment del 0,65% respecte a l'any passat. Es destinen 3.919.283 euros a inversions. Les més importants, en quipaments, amb 833.000 euros en millores i 446.000 per a restauració i posada en valor del patrimoni cultural. El govern està en minoria i s'ha aprovat amb els vots dels dos socis de govern, les abstencions d'ERC i PP, i el vot en contra del PSC i UMdC.

El presupost es manté en xifres similars a altres anys sense que la congelació dels impostos i taxes l'hagi afectat. Roses manté un endeutament baix que se situa en mínims històrics després de rebaixar-lo en un 70,3% des del 2011. S'ha passat de 24.897.385 euros a 7,3 milions que es calcula que hi haurà a finals del 2018. Per a l'any vinent s'espera rebaixar en 1,3 milions. El pressupost de l'Ajuntament és de 35.350.000 milions i la resta es reparteix a les diferents empreses de serveis.

Pel que fa a les inversions, provindran de recursos propis i de subvencions del fons Feder i de la Diputació de Girona. Els principals projectes són en millora urbana, infraestructures i equipamets públics. També es destinarà una partida a la compra d'habitatge social per a la creació del Pla Local d'Habitatge (75.000 euros).

A banda dels equipaments esportius i el patrimoni, amb les inversions més elevades, destaca la millora en vies públiques (213.000 euros) i les inversions presentades per les empreses municipals: l'estabilització de la platja de la Punta (250.000 ?) i la instal·lació de nous pantalans flotants (450.000 ?) que inclou el pressupost de Port de Roses; la renovació de la sala de musculació (48.500 ?) de Piscina de Roses; i l'adquisició d'una furgoneta de rec i un vehicle forestal (40.000 ?) per part de Rosersa. Entre altres canvis a les àrees, el consistori augmenta la plantilla de personal de les llars municipals i la Policia Local amb quatre nous agents durant l'estiu que se sumaran als sis del 2017.

Respecte a les inversions escollides per la ciutadania a través del procés de Pressupost Participatiu inclòs en el pressupost 2017, aquestes seran executades durant el primer semestre de 2018, mentre que el segon semestre es destinarà a dur a terme el procés de presentació, selecció, votació i aprovació dels projectes que es realitzaran l'any 2019 (on es veurà ampliada la partida inicial de 145.000 ? prevista per a pressupostos participatius).

L'abstenció d'ERC i PP va permetre l'aprovació dels comptes municipals.