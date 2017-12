Talent empordanès a La Voz

El cantant i compositor llançanenc Fredrik Strand, 18 anys, va entrar a formar part de l´equip de Manuel Carrasco en el popular concurs musical televisiu La Voz. A les audicons a cegues, Fredrik Strand va enamorar Carrasco quan va interpretar amb piano i veu el tema d'Adele "Make you feel my love".

En la segona gala en directe de La Voz -de divendres passat-, el cantant establert a Llançà va lluitar per passar a les semifals amb el tema "Safe inside" de James Arthur, però va quedar en segona posició dins de l´equip de Carrasco per darrera de la seva companya Alba Gil i no es va poder classificar per les semifinals malgrat la seva actuació màgica.

Fredrik Strand Sánchez, va néixer a Estocolm (Suècia) l'any 1999. Amb només dos anys ja escoltava música clàssica i quan en va fer cinc es va traslladar al poble matern, Llançà. Un cop a Catalunya, Fredrik va començar amb les seves primeres classes de música als 11 anys a l'escola de música Tons de Llançà on va estudiar flauta travessera, flauta dolça, piano i cant. Als 13 anys va començar a l'escola de música "La Flauta Màgica" de Figueres prenent classes de flauta dolça, piano i clarinet i ha format part de l´Orquestra Jove de Figueres.

Actualment estudia el 6è curs de Grau Professional de cant líric al Conservatori del Liceu de Barcelona, és cantant solista de l'Orquestra Versatile de Figueres i membre actiu de La Coral Jove de l'Orfeò Catalá. L´Ajuntament de Llançà li va atorgar la Llança de Plata per la seva col·laboració desinteressada en diversos actes socials en el municipi, oferint concerts.