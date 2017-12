El dia que l´empresari gironí i directiu del Barça Dídac Lee va «tornar a néixer»

El sis de desembre de 2012, l'empresari tecnològic empordanès Dídac Lee va patir un greu accident amb el seu quad a Garriguella. No portava el casc ben lligat i va impactar durament contra el terra. Va estar una hora inconscient i es va despertar ple de sang i envoltat de gent. Hauria pogut morir però, per al també directiu del FC Barcelona, va suposar "tornar a néixer".

Ho ha explicat en un missatge a Instagram, on recorda els fets d'ara fa cinc anys: "Em vaig passar una setmana hospitalitzat i em van caldre diversos mesos per recuperar-me. Hauria pogut ser letal. A dia d'avui, només em queden unes quantes cicatrius i molts aprenentatges".

Lee, reconegut per la seva tasca com a empresari tecnològic, assegura que aquell accident li va canviar la vida: "Des d'aleshores, em pregunto 'Viuríem igual si fossim conscients que tot pot canviar en qualsevol moment? Quantes coses ens van quedar per fer i per dir?' El destí volia donar-me una altra oportunitat. I la meva forma de d'agraïr-ho ho és expressant la vida al màxim. Tenint clares les meves prioritats, intento viatjar tot el que puc, aprendre amb cada dia i rodejar-me de persones que m'inspiren cada dia a millorar. Cada segon pot ser el darrer, queda molt per fer i moltes aventures per viure!"

Dídac Lee acompanya el missatge amb una fotografia seva vestit a punt per practicar amb el quad i un missatge de l'empresari Richard Branson: "els valents no poden viure per sempre, però els prudents no viuen en absolut"