La droga comissada divendres a la Jonquera està valorada en més de 22.500 euros

El divendres de la setmana passada, els Mossos van portar a terme un dispositiu antidroga a la Jonquera.

I com va avançar Diari de Girona es va detenir un traficant i també es va comissada droga que segons informa avui la policia, estaria valorada amb més de 22.500 euros.

El resultat de la intervenció, ha estat el desmantellament de diversos punts de venda de drogues en pisos de la Jonquera i la detenció del traficant. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Un un home de 47 anys, de nacionalitat dominicana i amb domicili a la població que va quedar detingut com a presumpte autor d´un delicte contra la salut pública.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el dia 3 de desembre a disposició del Jutjat d´Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

La investigació policial va començar a principis del mes de novembre els mossos de la Jonquera van tenir coneixement que en diversos domicilis de la població s´hi estaria realitzant compravenda de substàncies estupefaents. Aquests punts de venda, a més, estarien molt propers a l´institut del municipi, on hi el bloc de pisos ocupat i on hi viuen un grup de delinqüents multireincidents.

Davant aquestes sospites la unitat d´investigació de la comissaria de Figueres, juntament amb les unitats de seguretat ciutadana, va començar a indagar quins serien aquests punts de venda, qui estaria duent a terme aquesta activitat delictiva i quins tipus de substàncies s´hi estarien venent.

Després d´un mes d´investigació el passat 1 de desembre els mossos van dur a terme tres entrades i registres en diversos pisos de la població. En aquests escorcolls els agents van detenir un home com a presumpte autor d´un delicte contra la salut pública, van intervenir més de 380 grams de cocaïna i dos fragments d´haixix. Segons estimacions de l´Oficina Central Nacional d´Estupefaents del Ministeri de l´Interior aquesta droga estaria valorada en més de 22.500 euros.