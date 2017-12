L´Audiència Nacional interroga els germans detinguts a Figueres acusats de propaganda gihadista

Els dos germans detinguts dimarts a Figueres, l´arrestat a Parla (Madrid) i una quarta persona detinguda a Tànger (Marroc) passen avui a disposició del jutge de l´Audiència Nacional Ismael Moreno investigats per la seva presumpta vinculació amb l´organització terrorista Daesh.

Segons va informar el Ministeri d´Interior, els quatre van ser detinguts per suposar una «perillosa amenaça per incitar de manera directa la comissió d´atemptats a Espanya».

Els dos homes, de 30 i 31 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Figueres, van ser detinguts per la Policia Nacional el cinc de desembre acusats de difondre propaganda gihadista. Se´ls van trobar 400 publicacions on explicaven com fabricar explosius o apunyalar civils i que difonien a través de les xarxes. En la mateixa operació coordinada amb el Marroc es va detenir una persona a Parla dedicada a captar adeptes i una quarta al Marroc, considerat un perillós membre de l´organització.