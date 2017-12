La sortida de catalans cap a Brussel·les i el llarg pont col·lapsen el trànsit a la Jonquera

La frontera va registrar ahir des de primera hora del matí cues quilomètriques direcció França. Entre els centenars de conductors que viatjaven en el primer dia del pont hi havia molts dels que avui participaran a les mobilitzacions organitzades a Brussel·les. Les cues i la congestió van arribar a ser de vuit quilòmetres a l'autopista i alhora es van produir retencions a l'N-II, al seu pas per la Jonquera, de vehicles que intentaven salvar les retencions. Cap al migdia van reduir-se fins a un quilòmetre per desaparèixer al voltant de les tres de la tarda.

Quan passaven vint minuts de les nou del matí es van començar a acumular els vehicles, des de la frontera cap al Voló, a l'autopista. Un accident a Vilablareix havia afectat nombrosos conductors i a aquella hora començava a fluir més el trànsit.

Les retencions es van situar des del primer moment a la sortida del país, des de la frontera cap al Voló, on coincideix que unes obres alenteixen encara més els conductors per les condicions de la via.

En poca estona van passar d'un quilòmetre i mig a tres quilòmetres. A partir de les onze del matí ja arribaven als vuit quilòmetres, segons les dades del Servei Català de Trànsit. En molts moments circulaven a pas lent sense arribar a estar aturats.



Cues al tram urbà de l'N-II

Els conductors que coneixien la informació van optar per intentar passar per la nacional que creua la Jonquera pel Pertús. Per això el trànsit es va complicar en aquesta carretera, sobretot a partir de dos quarts de dotze del matí.

Els vehicles quedaven aturats a la rotonda d'accés al centre urbà i havien d'esperar més d'una hora per arribar fins al Pertús.

Moltes de les persones que avui estan participant a Bèlgica dels actes organitzats per protestar per l'empresonament dels polítics catalans han viatjat en vehicle. Van començar a sortir dilluns al vespre, quan es van produir les primeres retencions a la frontera.

Ahir al matí, dia festiu, va sortir el gruix més important de catalans, que esperaven arribar abans del vespre a la capital belga. A aquests conductors s'hi van sumar els de molts altres indrets que han aprofitat el pont per fer una escapada fora del país.

A partir de la una del migdia la situació es va anar normalitzat i cap a les tres de la tarda havien desaparegut les retencions a la frontera.